Em Centro Covid-19 de Santana, 58% dos mortos não eram vacinados

Levantamento corresponde aos pacientes internados no Centro Covid-19 do Hospital Estadual de Santana, a 17 km de Macapá.

Dos pacientes que faleceram no mês de janeiro no Centro Covid-19 do Hospital Estadual de Santana (HES), a 17 km de Macapá, 58% não receberam nenhuma dose da vacina contra o coronavírus. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), que administra a unidade.

Atualmente, a unidade hospitalar concentra os atendimentos de alta complexidade com 60 leitos de UTI.

Os dados referentes ao período de 1º à 20 de janeiro apontam que a média de idade dos pacientes que desenvolvem complicações graves da doença é de 62 anos e que a maioria, 68,8%, possui algum tipo de comorbidade.

A secretária adjunta de Atenção à Covid-19, a médica Maracy Andrade, explicou que 77% dos pacientes internados na unidade não completaram as 3 doses da vacina contra a doença.

“Isso nos mostra a necessidade da população aderir à vacinação para reforçar a imunidade, já que a resposta imunológica do paciente ao vírus melhora com a dose de reforço, especialmente nos grupos que possuem algum tipo de comorbidade”, ressaltou.

Segundo dados da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), 173 mil pessoas ainda não completaram o esquema vacinal contra a covid-19, por meio de duas doses, seguida de uma dose de reforço.