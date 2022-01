Em Macapá, Bolsonaro e Davi assistirão lançamento de mega-fibra para internet de ultravelocidade

A Infovia 00 vai ligar Macapá a várias cidades por dentro do Rio Amazonas

Na próxima sexta-feira (4), o Amapá será o ponto de partida da maior obra pública de telecomunicações da Amazônia. Será o início do lançamento do mega cabo de fibra ótica batizado de ‘Infovia 00’, com 770 km de comprimento no fundo do Rio Amazonas.

A obra faz parte da iniciativa Norte Conectado, do governo federal, e vai começar pelo Amapá após articulações que começaram quando o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) ainda era presidente do Senado, há quase 4 anos. O parlamentar destinou R$ 6 milhões para a construção da Info 00, que vai ligar Macapá às cidades paraenses de Almeirim Monte Alegre, Alenquer e Santarém.

Davi e o presidente Jair Bolsonaro (PL) vão dar o ponta pé inicial na obra que levará internet de alta velocidade de até 100 gigabytes por segundo, o que deve impulsionar outras políticas públicas nos setores da educação, saúde, telemedicina, defesa e pesquisa, entre outras.

“Tenho plena certeza da necessidade de universalizar os meios de comunicação no mundo moderno ao tempo em que fibras ópticas de conexão veloz já se encontram no Amapá para levar internet de qualidade a milhares de amazônidas”, justificou Davi.

“A gente tá falando da revolução da tecnologia, da possibilidade de fazer telemedicina na Amazônia. Estamos falando de um universo de 25 milhões de pessoas que vão se beneficiar com o programa. O Norte Conectado vai revolucionar o Amapá”, diz Davi.

O lançamento será no balneário da Fazendinha, às 11h.

Além do senador e do presidente da República, o gabinete de Davi também confirmou a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria.