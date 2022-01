Em Macapá, pacientes esperam mais de 5h na fila para fazer teste de covid-19

Reclamações por demora são do Centro Covid do Bairro Santa Inês, na orla sul de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Há 4 dias, a merendeira Maria Cardoso, de 53 anos, teve tosse, coriza, muita dor no corpo e cabeça, além perda do paladar e do olfato – sintomas da covid-19. Preocupada, foi à UBS Lélio Silva, na zona sul de Macapá, para fazer o teste, mas não conseguiu.

Foi avisada que o serviço só estava disponibilizado no Centro Covid Santa Inês, na orla de Macapá. Quando lá chegou, pegou um susto. A quadra estava cheia e a fila enorme para atendimento.

“Demorou muito, não aguentei. Vim-me embora porque uma mulher que tava lá disse que tava mais de 5h lá e nem tinha sido atendida. Desisti depois de horas e nem sei o que tenho. Estou isolada, mas não gosto de ficar parada. Vou esperar mais uns dias. Achei um desrespeito porque poderiam colocar mais gente pra atender lá, já que tem muita gente doente”, disse.

Também na sexta-feira (14), uma tecnóloga em Radiologia, de 25 anos, que prefere não se identificar, foi atrás de atendimento após ter febre, dor de cabeça, garganta inflamada e dor no corpo.

Toda sua família está infectada e ela precisava tirar suas dúvidas. Mas também desistiu de esperar. A jovem procurou o portal SelesNafes.com para denunciar.

“Demora no atendimento, aglomeração de pessoas infectadas e não infectadas, pois o único local que está realizando o teste é no Centro de Covid Santa Inês.

Demora mais de 5 horas para ser atendido na triagem pois têm somente 3 profissionais para fazer a triagem e para fazer o teste tem somente 1 profissional”, relatou.

Nesta segunda-feira (17), ela retornou para tentar fazer o exame. Até às 13h30, ainda não havia feito o teste.

“Estou aqui desde 8h e, até agora, ainda não fui atendida. É revoltante, uma falta de respeito com a população. Para solucionar o problema deveria ter mais profissionais para atendimento e outros pontos de atendimento na cidade para sintomáticos, pois aqui está pessoas assintomáticos e sintomáticos”, acrescentou.

A denunciante enviou fotos do local. Uma delas mostra um cartaz que direciona pacientes sem sintomas a procurar outros pontos. Porém, as UBS’S não estão oferecendo o serviço, o que acaba gerando ainda mais confusão.

O boletim epidemiológico estadual de domingo (16), apresentou 191 novos casos confirmados, sendo 154 em Macapá, 21 em Santana, 10 em Oiapoque, 5 em Pedra Branca e 1 em Porto Grande.

A reportagem procurou o Prefeitura de Macapá para saber se existe baixa no pessoal que realiza o atendimento e que está sendo feito para sanar o problema. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que devido ao crescimento de casos da síndrome gripal na capital, o fluxo de pessoas atendidas na Unidade Covid Santa Inês tem aumentado.

“Buscando reduzir o fluxo e evitar filas de espera a secretaria disponibiliza 6 Unidades Básicas de Saúde para realização do teste rápido em pacientes sintomáticos. São elas; UBS Marabaixo, Marcelo Cândia, Lélio Silva, Congós, Perpetuo Socorro e Fazendinha. Familiares que possuem pacientes positivo para Covid-19, devem manter os cuidados como uso de máscara e álcool gel, ao identificar sintomas da doença procurar a Unidade referência- Covid Santa Inês”.