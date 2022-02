Na primeira parte da entrevista ao quadro SNTV, os dois falaram também sobre os produtos que podem ser escoados pelas comunidades indígenas

Compartilhamentos

Neste fim de semana, o senador Davi Alcolumbre (DEM) esteve no município de Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa, onde reuniu com o conselho de caciques da região e confirmou a liberação de recursos da Codevasf para asfaltamento do Ramal do Manga, uma das maiores aldeias da região onde habitam mais de 10 mil indígenas. O ramal de aproximadamente 6 km será usados por outros povos indígenas para escoamento da produção agrícola, especialmente a farinha. Assista.