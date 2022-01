Em Pedra, rio contaminado com cianeto está 1,60m acima do normal

Cerca de 60 famílias foram afetadas, mas apenas quatro foram desabrigadas

Por RODRIGO ÍNDIO

Aproximadamente 60 famílias foram afetadas pela elevação do nível do Rio Amapari na cidade de Pedra Branca, a 183 km de Macapá, informou a Defesa Civil Estadual. A alta da maré ocorreu de quarta para quinta-feira (13) após fortes chuvas.

Vídeos feitos por moradores mostram como a cidade amanheceu na quarta. Em uma das filmagens, um conhecido balneário na entrada do município aparece completamente debaixo da água que chega até os telhados dos quiosques de madeira espalhados pelo local.

Em dezembro de 2021 o resultado das amostras coletadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funded), de Belo Horizonte (MG), testou positivo para a presença de cianeto nas águas de igarapés que desaguam no Rio Amapari.

Segundo o coronel Wagner Coelho, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá e Coordenador Estadual de Defesa Civil, as famílias desalojadas tiveram perdas materiais, mas ainda não se sabe em que proporção. Ele informou que todas as famílias afetadas são Bairro Balneário.

“No momento a prefeitura e a Defesa Civil Municipal estão avaliando com as famílias quais foram esses estragos. O alagamento começou a recuar porque a prefeitura usou uma máquina para abrir um canal e dar vazão à água”, acrescentou o comandante.

O coronel disse ainda que 4 famílias estão abrigadas na Escola Municipal São Pedro, no Centro da cidade.

O Rio Amapari está 1,60 metro acima do nível normal. Por enquanto, não há equipes do Corpo de Bombeiros e nem da Defesa Civil Estadual porque a primeira resposta está sendo dada pela Defesa Municipal, que está cuidando de tudo.

A Defesa Civil Municipal informou que atendeu diversas ocorrências de alagamento em residências, obstrução de drenagem, alagamentos de vias, entre outras. O município garante que esta prestando apoio à população para minimizar os impactos das chuvas.

O Estado monitora a situação e não há necessidade de mandar equipes, até o momento.