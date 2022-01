Exames confirmam 63 casos de H3N2 no Iapen

Informação foi divulgada pela SVS

Testes laboratoriais, pelo menos 80% dos detentos testados confirmaram para o vírus influenza A com a nova cepa.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) do Amapá confirmou, nesta quarta-feira (5), 63 casos na nova variante do vírus Influenza (causador da gripe), a H3N2, dentro do Instituto Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A confirmação foi feita através de exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Central (Lacen). Das 93 amostras coletadas, 76 positivaram para a gripe Influenza A, das quais 63 são da nova cepa.

O Governo do Amapá ressaltou que, para conter o surto dentro do Instituto, desde o início da semana, equipes de saúde do estado e da Prefeitura de Macapá têm realizado acompanhamento diário, atendimento médico, busca ativa de casos e imunização dos não vacinados.

Nesta quarta, continua a ação coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) dentro do presidio com triagem, verificação de sinais vitais, dispensação de medicamentos e administração de injetáveis. O trabalho é feito por uma equipe de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.