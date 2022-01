A Expedição Pedro Teixeira partiu de Macapá para refazer a jornada do navegador português

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu do Amapá para percorrer todo o Rio Amazonas até o Peru, continua sua jornada. Depois de uma semana em Óbidos (PA), o veleiro Kûara, sob comando do jornalista Olímpio Guarany, inicia o trajeto até Oriximiná, também no Pará. O cenário deslumbrante é composto por trechos do Rio Amazonas onde a profundidade varia de 10 a incríveis 112 metros. A luta contra a correnteza forte é outro desafio até o rio Trombetas. Acompanhe.