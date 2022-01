Chegamos ao episódio 30 do Diário de Bordo da Expedição Pedro Teixeira

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá para cruzar todo o Rio Amazonas até o Peru, chegou em Óbidos (PA) com um belo sol. No entanto, logo depois foram dois dias de intensa chuva que aumentaram muito o nível do rio. Neste episódio do Diário de Bordo, vamos conhecer o centro histórico de Óbidos, que está muito bem conservado. Na cidade, foi possível encontrar com o renomado jornalista Ronaldo Brasiliense e depois receber uma aula sobre o Forte Pauxis. Assista.