‘Falta uma voz’, diz karipuna que pode se tornar 1ª deputada indígena do Amapá

Simone Karipuna tem 44 anos e descente de uma linha de mulheres líderes em comunidade indígena do Oiapoque

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A fala doce e ao mesmo tempo professoral são duas características marcantes em Simone Karipuna, de 44 anos, assim como sua origem. Nascida e criada na distante aldeia Kunanã, a cerca de 1h de voadeira da sede do município de Oiapoque, fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, ela acredita que a Assembleia Legislativa ainda não tem uma voz indígena por um problema cultural.

Simone descende de uma linhagem de lideranças femininas entre os povos indígenas do Rio Oiapoque, e decidiu aceitar convite do grupo do pré-candidato ao governo do Amapá, Clécio Luís (sem partido), para concorrer a uma cadeira de deputada estadual. Assista no quadro SNTV.