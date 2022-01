Feirantes sentem medo após roubo de mais de 1 tonelada de peixe avaliada em R$ 100 mil

Crime ocorreu na madrugada desta terça-feira(4), na Feira do Pescado, zona leste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira(4), criminosos invadiram a Feira do Pescado, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, e roubaram mais de 1,6 tonelada de filé de peixe.

Segundo os feirantes, os produtos são de 1ª qualidade, das espécies filhote e dourada, e estão avaliados em mais de R$ 100 mil. Um vendedor disse que o prejuízo, incluindo danos materiais, chega na casa dos R$ 150 mil.

De acordo com os trabalhadores, a câmara frigorífica e pelo menos 10 boxes tiveram os cadeados arrombados, depois que os bandidos armados renderam o vigilante do local.

Logo depois, o grupo criminoso estacionou um veículo com carroceria dentro da feira e o abasteceu com o pescado e gelo.

O local tem câmeras de monitoramento, mas o equipamento que controla a gravação do sistema também foi levado pelo bando. Pela manhã, os pontos invadidos estavam sem movimento.

“Mano, eles pegaram a chave da mão do vigilante, foram direto pra sala do monitoramento. Eram pelo menos uns seis. Certeza que é gente que veio antes aqui pra estudar tudo. Isso é covardia com os pais de família daqui”, falou um peixeiro que não quis aparecer, com medo.

Outro homem que trabalha há décadas no local, disse que já foi vítima dos bandidos pelo menos cinco vezes. Ele detalhou que a vida na região é difícil por ser reduto dominado pelo tráfico.

“A gente trabalha com medo. A polícia raramente passa por aqui. E aqui pelo lado é só gente de facção. A gente precisa ficar calado às vezes. A gora é tentar se reconstruir aos poucos”, lamentou.

A reportagem procurou o 6° Batalhão da Polícia Militar, mas a instituição não se pronunciou sobre o assunto até o momento.