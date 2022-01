Força Tática prende assaltante que levou R$ 40 mil em celulares de loja

Aparelhos foram levados de uma loja localizada no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Batalhão de Força Tática prendeu um quarteto e recuperou vários celulares roubados neste fim de semana de dentro de uma loja localizada no Bairro do Trem, na zona sul de Macapá.

A ação criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Nas imagens é possível ver que o roubo foi cometido por dois homens com armas em punho. O assalto ocorreu no último sábado (8), por volta de 18h.

Na manhã do dia seguinte, domingo (9), por volta de 10h30, os militares localizaram um dos assaltantes e outros suspeitos em uma casa no Bairro Congós, na zona sul, onde parte do material roubado estava escondido. Foram recuperados 14 aparelhos celulares.

Segundo a polícia, um dos presos que aparece vestido de camisa branca no vídeo do roubo é Weverton da Silva Pereira, o Grilo, de 22 anos. Ele foi capturado com a mesma sacola que usou para recolher os objetos roubados, avaliados em mais de R$ 40 mil.

Além dele, outras pessoas foram detidas. Elas foram presas por receptação. Entre elas estavam duas mulheres, Nandara Cristina da Costa Pureza, de 20 anos, Élida Gomes Macedo, de 19 anos, e o detento Alberto de Jesus da Costa Pureza, de 18 anos, que usava tornozeleira eletrônica, o equipamento estava inoperante há mais de 3 meses. Mesmo assim, não havia restrição contra o criminoso.

De acordo com a polícia, o bando foi localizado por meio de rastreamento de um dos celulares que foi roubado da loja. A quadrilha estava dentro de uma casa quando foi surpreendida pela equipe tática.

Segundo o sargento Chagas, o criminoso de tornozereira eletrônica foi surpreendido com a chegada das equipes. Ele retornou para a casa e avisou os demais. Quando os policiais entraram no recinto, avistaram Nandara tentando esconder uma sacola plástica branca dentro de uma mala. Era a sacola que estava com os celulares roubados e um deles, quando ligado, foi rastreado.

Alguns celulares estava envolvidos em papel alumínio, uma tentativa de dificultar o sinal de rastreamento – em vão.

A polícia trabalha agora na identificação do criminoso que aparece empunhando um revólver, nas filmagens do roubo.