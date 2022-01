Gerente de loja vence o Miss Amapá Gay 2022

Suzy Anaya venceu outras 11 transformistas no concurso de beleza que ocorreu em Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O professor de dança e gerente de loja afro Patrick Azevedo, de 26 anos, foi o grande vencedor do Miss Amapá Gay Oficial 2022. Ele, que dá vida a Suzy Anaya, venceu outras 11 transformistas no concurso de beleza que ocorreu na noite de quarta-feira (26), no Mont Blanc Eventos, região central de Macapá.

O concurso, que atualmente está sob a coordenação de Clezio Vilhena, teve como pré-requisito obrigatório a inserção da candidata num projeto social já existente ou que ela fosse mentora de alguma ação social.

O júri técnico avaliou a oratória, transformação, o resultado final do processo e o desempenho de cada uma na passarela. Todas as 12 participantes eram transformistas, que se produzem como mulher para desfilar, fotografar e participar de eventos.

“O objetivo é dar valor a tudo isso e eleger a nossa representante, mostrando que a beleza da pessoa não tem que vir de fora pra dentro e, sim de dentro pra fora. E, também, oportunizar profissionais do ramo da beleza a mostrar seu trabalho, e, assim, fomentar a economia nesse segmento”, destacou Clezio Vilhena.

Suzy Anaya que representou o município do Ferreira Gomes, recebeu a faixa da Miss Amapá Gay Oficial 2021 Davina Beltrão e foi coroada pela atual Miss Brasil Gay, Antônia Gutierrez.

“Me tornar Miss Gay Amapá Oficial faz parte de um sonho, sonho esse de conquistar um local de fala, ter espaço para mostrar mais cultura e representatividade. Quero que transformistas negros vejam seus rostos refletidos no meu”, declarou Suzy.

A vencedora ganhou passagens de ida e volta, hospedagem e alimentação para Juiz de Fora (MG), onde representará o estado na 42ª edição do Miss Brasil Gay Oficial 2022, no mês de agosto.

A coordenação amapaense também pagará a franquia do concurso nacional e os trajes de gala e típico de Suzi Anaya.

No evento de glamour local, a representante de Serra do Navio, Isabele Drummond ficou na 2ª colocação. Já a 3ª colocada foi Vívian Moreau, de Macapá.

O melhor projeto social do concurso ficou com a representante de Porto Grande, Bruna Abrantes. Foram eleitos ainda os melhores trajes e profissionais.