Governo cria novos prazos para pagamento do IPVA 2022

A nova onda de coronavírus já começou a afetar as atividades governamentais. Além do cancelamento de agendas do governador Waldez Góes, alguns órgãos já suspenderam as atividades presenciais por causa da infecção de servidores por covid-19 ou Influenza.

O cenário também afeta prazos para pagamento como do IPVA 2022, que ganhou novos prazos para o pagamento das cotas, conforme divulgou o Governo do Amapá, na noite desta quarta-feira (19).

Os vencimentos, antes no dia 15 de cada mês a partir do início do calendário, passam a ser a cada dia 30, a contar de março.

De acordo com o secretário da Fazenda (Sefaz), Josenildo Abrantes, a decisão facilita o planejamento financeiro dos contribuintes.

“Com as datas das cotas associadas ao dia de pagamento do serviço público estadual, o contribuinte terá, além de mais um prazo, a possibilidade de organizar suas finanças e ficar em dia com o fisco”, explicou Abrantes.

Como em anos anteriores, o pagamento em cota única terá desconto de 20% no valor total do tributo.

Calendário do IPVA 2022

Cota Única ou 1ª Cota, Licenciamento – 30/03;

2ª Cota – 30/04;

3ª Cota – 30/05;

4ª Cota – 30/06;

5ª Cota – 30/07;

6º Cota – 30/08.

Prazo máximo para licenciamento – 30/09

Início da fiscalização – 01/10

Ainda de acordo com a Sefaz, a alteração não se aplica a veículos novos adquiridos em 2022, cujo prazo de pagamento permanece de 30 dias a contar da data de emissão do documento fiscal que transfere a propriedade do veículo, ou ainda, do certificado de registro de veículo (DUT).

O contribuinte também deve estar atento para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL), que tem vencimento em 30 de setembro.

Boletos podem ser acessados pelo site da Secretaria da Fazenda ou de forma on-line no Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran/AP). Contribuintes também podem buscar atendimento nos boxes do Detran nas unidades do Superfácil, mediante agendamento.