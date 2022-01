Grávida de 5 meses morre após cair de moto em rodovia

Acidente ocorreu nas proximidades do Distrito do Igarapé da Fortaleza, em Santana, distante a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 34 anos, que estava na 22ª semana de gestação, morreu na noite deste sábado (8), na Rodovia JK, depois de cair de uma motocicleta que conduzia, nas proximidades do Distrito do Igarapé da Fortaleza, em Santana, distante a 17 km de Macapá.

A vítima foi identificada como Valéria Pelaes Braga. O bebê também não resistiu.

Quando os militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) chegaram ao local, Valéria já havia sido socorrida e levada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital de Emergências da cidade de Santana – por ser mais próximo que o HE da capital.

O enfermeiro Robson Xavier, do Samu, passava pelo local quando avistou a vítima caída no meio da pista. Mesmo de folga decidiu parar e prestar os primeiros socorros.

Após avaliação do estado clínico, ele gravou um vídeo no qual relatou que a mulher necessitava de uma ambulância de suporte avançado do Samu, para que fosse intubada e levada com urgência ao HE de Macapá. Veja:

A suspeita mais forte para a causa da queda é a de que a vítima tenha caído sozinha depois de bater em algum buraco.

Contudo, também havia chovido muito antes do fato e a pista estava escorregadia, o que pode ter contribuído com a provável derrapagem da motocicleta e a queda da condutora.

Valéria estava sangrando muito e com massa encefálica exposta no capacete. O local foi periciado pela Polícia Científica e o resultado da causa do acidente deve sair em até 30 dias.