Homem é flagrado incendiando sorveteria móvel no Centro de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma câmera de monitoramento de uma loja flagrou um homem ateando fogo em um trailer de sorvete estacionado na Avenida Padre Júlio, no Centro comercial de Macapá.

Nas imagens, o homem de camisa azul pode ser visto chegando com um carote na mão. Ele quebra o vidro do veículo com uma pedra.

Logo depois derrama líquido inflamável no carro antes de acender tudo com um isqueiro.

O trailer é imediatamente incendiado. O fogo quase atinge o criminoso, que foge do local em um veículo que está em seu apoio.

O caso aconteceu no último final de semana, na noite de sexta-feira (14). O incendiário ainda não foi identificado.