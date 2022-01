Homicida em fuga aponta arma caseira para policiais e acaba morto

Ele morreu nesta sexta-feira (21), durante ação policial no município de Amapá, distante 312 km da capital.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com várias passagens por roubo, furto e homicídio, chegou ao fim a carreira criminosa de Daniel Queiroz Miranda, conhecido como “Pé de Vaca”, de 26 anos. Ele morreu nesta sexta-feira (21), durante ação policial no município de Amapá, distante 312 quilômetros da capital.

A ocorrência foi por volta de 12h, segundo o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes). Conforme o relatório, a Polícia Civil estava cumprindo mandado de prisão contra “Pé de Vaca”, que foi localizado em uma residência na Avenida FAB, na sede da cidade.

Ao avistar os agentes civis o suspeito fugiu pulando cercas de quintais. Foi solicitado apoio da PM e quando “Pé de Vaca” se deparou com os militares, apontou um armamento em direção à equipe.

Rapidamente, os policiais revidaram e atingiram o criminoso. Ele foi levado para o Hospital de Amapá, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma arma de fabricação caseira calibre 38 com duas munições foi apreendida. O infrator era tido de altíssima periculosidade por diversas ações delituosas no interior do estado.