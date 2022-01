Iapen suspende visitas até o fim de janeiro

Presídio localizado na zona oeste de Macapá enfrentou, recentemente, um surto da nova cepa gripal H2N3.

O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá, decidiu estender a suspensão das visitas de familiares a presos até o fim de janeiro. Agora os detentos não poderão receber parentes até o próximo dia 31, pelo menos.

A medida, que visa preservar a saúde dos presos, vale para os anexos da instituição localizados nos Bairros Novo Horizonte e Zerão, nas zonas norte e sul de Macapá, e nas Casas de Custódia nos interiores. Recentemente, o presídio enfrentou um surto da nova cepa gripal H2N3.

De acordo com a portaria de suspensão às visitas a internos, a direção levou em consideração cenário de síndrome gripal aliado à covid-19, bem como o decreto de medidas de proteção contra o coronavírus e o último Parecer Epidemiológico do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp), que marcou aumento de mais de 250% de novos casos na última semana.

Portanto, como o cenário não deve melhorar nas próximas semanas, é possível que a medida se estenda ainda mais. Contudo, até o dia 30 uma nova avaliação deve ser feita sobre a suspenção.

Outras suspensões

A nova onda de Coronavírus e Influenza já provocou a suspensão de outros atendimentos presenciais públicos, como no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AP), visitas no Museu Sacaca, e serviços do Superfácil.

Nesses órgãos mais de 60% dos servidores e colaboradores foram atestados positivamente para gripe ou covid-19.