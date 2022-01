Jovem bandido morre após trocar tiros duas vezes com o Bope

Conflito ocorreu na noite desta terça-feira (18), no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Por LEONARDO MELO

Um suspeito com passagens pelo crime de roubo, que já havia tentado matar um policial penal e o próprio pai, morreu ao confrontar uma equipe do Bope, na noite desta terça-feira (18), no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

A troca de tiros entre Elison Oliveira dos Santos, o Playboy, de 18 anos, e o Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro/Bope), ocorreu por volta de 00h37, numa área de pontes dominada por uma facção criminosa.

De acordo com a PM, os militares foram recebidos a tiros por um grupo que estava reunido na passarela Mercúrio, quando chagavam em motocicletas para patrulhar a região. Após o ataque, os policiais se abrigaram e pediram apoio via Ciodes.

O segundo ataque ocorreu com a chegada do reforço policial, desta vez, houve revide e Playboy foi atingido. Ele ainda foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, mas morreu ao dar entrada no Hospital de Emergências da capital. Os outros fugiram pulando no lago.

Com Playboy foi encontrado um revólver calibre 32, com três munições deflagradas e uma percutida – que é quando a arma falha depois do gatilho ser acionado.

O Bope informou que o local é considerado como “Área Vermelha”, ou seja, dominada por traficantes e de alto perigo para o patrulhamento.