Jovem com dívida de drogas leva tiro de traficantes e morre na frente da família

Crime ocorreu no Conjunto Habitacional Macapaba 2, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem que vinha sendo ameaçado por traficantes foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (10), no Conjunto Habitacional Macapaba 2, na zona norte de Macapá.

O homicídio ocorreu por volta de 22h40 e foi motivado por uma dívida de cerca de 200 reais que, provavelmente, a vítima havia adquirido em drogas, segundo apurou o delegado César Ávila, responsável pela investigação.

Mateus Alves Pimentel tinha 19 anos e algumas passagens pela polícia, inclusive pelos crimes de lesão corporal e receptação por motocicleta roubada.

A Polícia Científica confirmou que ele foi atingido por dois disparos, e que um dos tiros entrou pelas nádegas e saiu na barriga, já o segundo disparo perfurou um dos pés dele.

A autoria do crime ainda é desconhecida da polícia. No local, testemunhas disseram apenas que o jovem estava nas proximidades do apartamento onde morava, no terceiro andar, fora do bloco, quando o atirador chegou, acompanhado de um comparsa, e começou a atirar nele.

Mesmo ferido, Mateus conseguiu subir as escadas do prédio e chegar ao seu apartamento, no terceiro andar, onde morreu na frente de sua família.

“Tudo leva a crer que ele não conhecia o atirador, pois não falou o nome de ninguém. A família informou que ele comentou que estava devendo, mas não disse se era dívida de consumo ou de compra e venda de entorpecentes. Provavelmente era usuário”, informou o delegado.

O 2º Batalhão fez incursões pela região, mas a falta de informações dificultou a prisão dos criminosos.

A Delegacia de Homicídios prossegue em buscas de pistas que possam levar à elucidação do caso.