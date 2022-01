Macapá cancela programação de aniversário da cidade

A missa na Catedral de São José de Macapá foi mantida, mas o espaço seguirá as recomendações sanitárias. Medida foi tomada em função do aumento de casos gripais e de Covid-19.

Depois da programação oficial e até festejos particulares de carnaval serem cancelados, agora foi a vez do aniversário da capital, que este ano completa 264 anos de fundação no dia 4 de fevereiro.

A Prefeitura de Macapá confirmou o cancelamento da programação oficial nesta sexta-feira (21) e explicou que a decisão é em virtude do aumento de casos gripais e de Covid-19.

Dentre as atividades previstas estava a corrida, passeio ciclístico, show gospel e a Virada Cultural. Como tradição, a missa na Catedral de São José de Macapá foi mantida, mas o espaço seguirá as recomendações sanitárias, como distanciamento social e uso de máscaras.

A gestão municipal pretende realizar, em outro momento, as atividades esportivas e culturais. A proposta será discutida com base no cenário epidemiológico.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura de Macapá (Fumcult), Olavo Almeida, informou que alguns eventos podem ainda ser realizados em novas datas, mas isso dependerá da situação epidemiológica.