Macapá tem explosão de procura por testes de covid-19 nas farmácias

Preço pode variar de R$ 70 a R$ 100, dependendo do tipo de teste na capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A procura por testes rápidos para covid 19 e influenza tem aumentado nas redes de farmácias do estado. As lojas que estão ofertando o produto têm agenda cheia até o fim desta semana. Para fazer o exame, o consumidor precisa desembolsar até R$ 100, dependendo do tipo de teste.

A estudante Vanessa Carolina (capa), de 22 anos, está com sintomas de gripe há três dias. Ela decidiu fazer o teste na farmácia pra evitar as aglomerações que ocorrem nas unidades de saúde, onde esse tipo de serviço está sendo oferecido de graça, e pela agilidade no resultado. Para alívio da estudante, o exame deu negativo tanto para influenza como para covid 19.

“Estou mais aliviada depois do resultado. Acredito que o psicológico também ajuda a gente a adoecer. Eu tive contato com pessoas que estão com covid. Me senti mal esses dias e decidi procurara fazer o teste”, justificou a estudante.

Segundo a farmacêutica Caroline Lima, que trabalha em uma rede farmácias com 5 lojas na cidade, todos os dias são atendidos 60 pacientes e a agenda está lotada até o próximo domingo (23). Ela disse que o teste já está sendo oferecido pela rede desde o ano passado, e que a procura só tem aumentado.

A farmacêutica explicou ainda que todos os testes realizados no estabelecimento estão sendo informados para o sistema de notificações do SUS e para a Vigilância Sanitária do Estado. Para realizar o teste, segundo a profissional, o cliente precisa passar por uma avaliação e dependendo do resultado, faz ou não o teste.

“A Anvisa preconiza que nós enquanto farmacêuticos e profissionais da saúde façamos o teste de acordo com o período de sintomas ou com caso clínico de cada pessoa. O resultado dos testes é muito próximo de 100% de eficácia”, garantiu a farmacêutico.

Teste em farmácias x Auto teste

Desde abril de 2020, as farmácias em todo o Brasil estão autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a realizar testes rápidos para a detecção do novo coronavírus.

Há quem defenda o auto teste, que é aquele que o cliente realiza em si mesmo. O problema é que nessas situações, segundo a Anvisa, havia uma perda na informação de quanto destes testes deram positivos ou negativos, como é feito nas farmácias. As farmácias são obrigadas a informar ao Ministério da Saúde os resultados dos exames.

Nesta quinta feira (20), o diretor presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, se reuniu com a diretoria para deliberar sobre o assunto. Por três votos a um, decidiram adiar a decisão.

O presidente do Sindicato das Farmácias do Amapá (Sindfarma), Enildo Pinheiro, informou que a Agência vem realizando constantes reuniões sobre o assunto. A ideia, segundo Pinheiro, é garantir maior controle sobre os dados e maior respaldo às farmácias.

“O objetivo é que as farmácias estejam respaldadas para a realização dos testes até por conta de alguma legislação que possa vir prejudicar o seguimento. A Federação vem repassado a todos os sindicatos que esse tipo de trabalho seja feito com cautela”, assegurou o presidente.

Covid no Amapá

O último boletim epidemiológico divulgado pelo Governo do Estado aponta que nas ultimas 24h 1.444 pessoas foram diagnosticadas com a covid 19. A maioria desses casos estão na capital, que registra 873 casos positivos para a doença.