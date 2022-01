Menino de 2 anos morre engasgado com tampa de refrigerante

Criança ainda chegou a ser levada ao Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma criança de apenas 2 anos de idade morreu após se engasgar com a tampa de uma garrafa de refrigerante.

A tragédia ocorreu na tarde desta sexta-feira (7), em Macapá.

Há poucos detalhes de como tudo ocorreu. Entretando, o relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) aponta que a vítima deu entrada no Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, na zona norte de Macapá, com obstrução das vias aéreas por corpos estranhos (OVACE) e não resistiu, mesmo com os primeiros socorros sendo prestados na casa de saúde.

Uma fonte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atendeu a ocorrência, foi quem repassou a informação de que se trata de uma vítima do sexo masculino.

A fonte disse, ainda, que foi durante o procedimento que os socorristas identificaram a tampa de garrafa obstruindo a via aérea do menino.

A Polícia Científica fez a remoção do corpo da unidade de saúde.