Miracema: apartamentos e áreas sociais estão prontos para entrega

Conjunto habitacional fica localizado às margens da Rodovia Norte Sul, entre as zonas norte e oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com 500 moradias prontas, o governo do Amapá anunciou que está nas últimas tratativas para entregar a 1ª etapa da obra do Conjunto Habitacional Miracema, na zona norte de Macapá. Os moradores devem ocupar o local ainda neste primeiro semestre de 2022.

De acordo com o secretário de infraestrutura, Alcir Matos, as unidades estão concluídas desde o fim de 2021, mas quem define quem vai morar no local é a Caixa Econômica Federal. Com isso, esta etapa que contemplará uma demanda dirigida de moradores que estão sob o Canal do Jandiá deve ser preenchida e após a parte documental, ocorrerá sorteio dos apartamentos.

“A Seinf faz toda a entrevista técnica social, mas quem analisa o dossiê é a Caixa Econômica, que já aprovou 433 dossiês, então têm 67 para serem aprovados, por isso as famílias não estão aqui ainda. A mobilização de 500 famílias é muito grande pra se fazer, mas logo faremos”, explicou.

Além das 500 Unidades, a 1ª etapa contará com a entrega de uma escola com capacidade de 360 alunos por turno e uma creche para atender 300 crianças. O sistema de esgoto terá estação elevatória para a separação dos dejetos sólidos e depois o processo de tratamento.

“É a demonstração clara de o quanto a união de esforços e conjunção do apoio político tanto local e nacional, liderado pelo senador Davi, junto ao Governo Federal tem sido decisivo. Significa benefício direto pra população mais vulnerável”, disse o governador Waldez Góes (PDT), que foi ao local nesta sexta-feira (7) pela manhã conferir os ajustes finais que antecedem a entrega.

Outra novidade, é a rede de água, que será abastecida por dois poços profundos. Segundo o GEA, para evitar problemas que ocorreram em outros residenciais, como o Macapaba, com a escassez de água, a construtora contratou especialistas para implantar um sistema diferenciado de captação.

Na prática, isso significa uma diferença de 30 metros de profundidade de um poço para o outro para que cada um, acesse um lençol freático de forma individual. O espaço também já está pavimentado, sinalizado e iluminado.

O projeto está orçado em aproximadamente R$ 202 milhões, recursos do Governo Federal oriundos de emendas articuladas pelo senador Davi Alcolumbre (DEM) e o senador Lucas Barreto (PSD), com contrapartida do Estado, no valor de R$ 37 milhões.

“É mais um projeto importante e grandioso. Foi o primeiro projeto do Brasil que teve autorizada sua retomada em 2019. Habitação é dignidade, diminuição das igualdades e dar condições para as famílias terem um lar. Isso aqui sintetiza tudo”, destacou Davi.

No total serão 2 mil casas e apartamentos que contemplarão cerca de 10 mil pessoas. A segunda etapa, com 1,5 unidades estão em fase de acabamento. A obra faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida, e é uma das poucas em execução no país. Atualmente, mais de 600 pessoas trabalham no empreendimento.