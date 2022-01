Morre Fernando Leite, pioneiro da fotografia no Amapá

Fernando fundou a tradicional Foto Ótica Galeria, na Avenida FAB

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nesta quarta-feira (12), faleceu em Macapá, aos 81 anos, Fernando José Rocha Oliveira Leite, um dos pioneiros da fotografia no Amapá. Fernando Leite sofreu uma parada cardíaca e acabou não resistindo.

Ainda na adolescência, ao lado do seu cunhado Guilherme Cruz, Fernando iniciou na arte de fotografar. Boa parte das fotografias de arquivos de bailes, casamentos, aniversários, as primeiras obras do então Território Federal do Amapá, são de autoria de Fernando Leite.

Anos depois, além da fotografia e do seu trabalho como contabilista, desenvolveu sua verve empresarial. A ‘Foto Ótica Galeria’, na Avenida FAB, por muitos anos foi uma das principais do ramo no Amapá.

Seus registros fotográficos acompanharam o crescimento e desenvolvimento do Estado. É certo que todas as grandes obras realizadas no Amapá, desde 1955, tem alguma foto de Fernando, com destaque para as fotos aéreas que hoje conseguem dar a dimensão mais aproximada do quanto Macapá cresceu, deixando de ser algumas poucas ruas e avenidas – como as do bairro do Trem onde Fernando brincou e cresceu -, para a cidade de dezenas de bairros e zonas que temos hoje.

Os amigos sempre classificaram Fernando Leite como homem de fala calma, simplicidade e muita humanidade. Tanto que a solidariedade foi uma de suas principais marcas. O fotógrafo e empresário foi um destacado leonino. O Lions Amapá tem as digitais de Fernando, que por diversas oportunidades o presidiu e ocupou outros cargos, tendo, inclusive, destaque internacional por sua atuação entre os leoninos de várias partes do mundo.

Fernando deixa a esposa Iria Leite, três filhos, netos e bisnetos. Em setembro de 2021, Fernando recebeu a medalha dos Notáveis Edificadores do Amapá, na Assembleia Legislativa do Amapá.