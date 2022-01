Mortes em Pracuúba: Força-tarefa define linha de investigação e delegado reage à fake news

CRIME NO INTERIOR DO AMAPÁ

O delegado César Augusto falou sobre o crime e atribuiu acusações contra ele a uma estratégia para removê-lo da região

Por SELES NAFES

Investigadores da Polícia Civil do Amapá criaram uma verdadeira força-tarefa para esclarecer o duplo homicídio de dois moradores do município de Pracuúba, cidade a 260 km de Macapá. O delegado César Augusto, que comanda as investigações, disse nesta quarta-feira (26) ao Portal SelesNafes.Com que as pistas encontradas até agora direcionaram a apuração para uma linha específica de investigação.

Os dois homens mortos não tinham envolvimento em crimes. Gideão Dias de Oliveira, de 33 anos, trabalhava com manutenção de celulares e Elias Penha Gibson, de 34 anos, era motorista. Ambos tinham esposas e filhos. Os dois estavam desaparecidos desde a última sexta-feira (21), quando da saíram para pescar.

Os corpos deles foram encontrados por moradores no domingo (23) com marcas de tiros. O motor da embarcação e apetrechos de pesca não foram localizados.

O delegado César Augusto, da delegacia responsável por Pracuúba, comanda a investigação com o apoio de policiais da Delegacia Geral e Delegacia de Polícia do Interior.

Sem dar muitos detalhes para não atrapalhar a investigação, ele acredita num crime de acerto de contas. Uma das vítimas pode ter sido morta por testemunhar o crime.

“Algumas situações foram descartadas, e outras já foram confirmadas. Já temos uma linha de investigação. É um trabalho complexo, pois é um crime que ocorreu num lugar distante da sede do município, em área de mata com lago, e isso torna mais complexa a investigação, mas garanto que os trabalhos estão sendo realizados de uma maneira muito eficiente. Dentro em breve teremos uma solução da autoria desse crime bárbaro”, comentou.

Apesar do avanço, a polícia ainda não solicitou à justiça o cumprimento de mandados.

Fake news

O delegado também reagiu às acusações feitas durante protesto na cidade, onde alguns manifestantes citaram o nome dele como suspeito de participação no crime. Segundo César Augusto, trata-se de uma estratégia criada para removê-lo da região onde o combate a furtos de gado estão sendo investigados pela polícia, resultando, inclusive, em prisões. Assista.