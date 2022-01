Motoboy é assassinado ao desobedecer assaltantes

De acordo com a polícia, ele se recusou a dar a chave da moto aos criminosos

Por LEONARDO MELO

Um motoboy que trabalhava como entregador de lanches foi ferido a tiros durante um assalto na zona sul de Macapá. Ele morreu momentos depois no Hospital de Emergência de Macapá, na noite deste sábado (15).

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, o crime ocorreu na lanchonete onde o motoboy estava prestando serviço, na Rua Claudomiro de Moraes, no Bairro dos Congós.

Funcionários e o dono da lanchonete relataram a policiais do Bope que Ronald Pereira Serrão, de idade não informada, foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta.

Um deles se aproximou armado e exigiu a chave da moto de Ronald. Ele teria se recusado a entregar e foi atingido por vários disparos.

Ronald foi levado para o Hospital de Emergência, mas acabou falecendo por volta das 21h.

A PM ainda não divulgou prisões. O caso é tratado pela Polícia Civil como latrocínio.