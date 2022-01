Motorista que atropelou idoso alega que “não teve intenção de matar”

Caso ocorreu no dia 1° de janeiro de 2022, no Bairro Nova Brasília, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O condutor do veículo que atropelou o aposentado Raimundo Rodrigues de Carvalho, de 70 anos, no dia 1° de janeiro de 2022, apresentou-se à Polícia Civil do Amapá na manhã de terça-feira (4), na 1ª DP de Santana, cidade onde o caso ocorreu.

O idoso continua internado em estado grave no Hospital Estadual da cidade.

Acompanhado de um advogado, o homem de 34 anos, que não teve o nome divulgado pela investigação, relatou ao delegado Felipe Rodrigues, que “não teve a intenção de matar”.

A hipótese de atropelamento intencional surgiu após uma câmera de monitoramento registrar o exato momento do acidente que mostra o condutor fazendo um movimento brusco em direção a vítima que não teve tempo de reação.

O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Stélio de Oliveira com a Rua Adálvaro Alves Cavalcante, no Bairro Nova Brasília.

Ainda segundo o delegado, em depoimento, o motorista alegou que estava com duas filhas pequenas no banco de trás do veículo, modelo Fiesta sedan, cor preta. As crianças teriam iniciado uma suposta “briga” entre elas.

“Esse momento, ele virou para a apartar a briga, foi a hora que o carro virou por não estar alinhado e puxou pra direita. E, aí, acabou lesionando o senhor, segundo alega. Ele disse que não prestou ajuda porque ficou com medo por conta que as filhas dele estavam chorando. Ficou com medo de represálias. Falou que não conhecia o seu Raimundo e não tinha nenhuma relação de inimizade ou amizade com ele, e que realmente foi de forma acidental”, detalhou Felipe Rodrigues.

O condutor responderá em liberdade e disse que está tentando ajudar a família da vítima. O delegado garantiu que as investigações vão continuar.

Na terça-feira (4), seu Raimundo Rodrigues foi transferido da sala vermelha pra UTI. Ele fraturou a costela, o que resultou na perfuração de seu pulmão e deve ser operado a qualquer momento.

“Queremos justiça e vamos fazer de tudo pra ele pagar por todo mal que está causando ao meu avô”, disse a neta do idoso, Lilia Carvalho.