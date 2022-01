Mulher é presa após apagar ‘conversas com fornecedor de drogas’, diz polícia

Ação policial cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão.

A Polícia Civil divulgou o resultado da Operação Hórus em Vitória do Jarí, no sul do Estado, realizado no último fim de semana, com apoio da Polícia Militar.

A ação foi comandada pela Delegacia de Vitória e terminou com a prisão de três pessoas acusadas de tráfico, e apreensão de drogas e uma arma de fogo municiada. Uma delas é a esposa de um acusado de tráfico, que foi presa por apagar mensagens de celular e prejudicar as investigações.

Uma investigação precedeu a operação. Por isso, os policiais tinham em mãos mandados de busca e apreensão.

Um deles foi cumprido na residência de uma mulher de 22 anos de idade, que já tinha sido presa no ano passado por tráfico de drogas e estava em prisão domiciliar. No local e nos arredores da casa dela foram encontradas quantidades de maconha e crack, balança de precisão e material pra embalar drogas.

Na barreira montada por policiais Civis e Militares, uma espingarda calibre 20 foi apreendida. Já na dentro de um bar e danceteria, um homem de 24 anos de idade foi flagrado no momento em que comercializava maconha e crack.

Durante revista pessoal, foram encontradas várias porções das drogas dentro do bolso da calça do acusado, que já vinha sendo monitorado. Na casa dele, foi cumprido mandado de busca e apreensão.

No local, a esposa dele foi presa em flagrante por fraude processual, pois apagou as mensagens de conversas do WhatsApp entre o seu marido e o suposto fornecedor de drogas, com o intuito de prejudicar as investigações criminais e induzir a erro o juiz da futura ação penal.

Os dois presos por tráfico de drogas tiveram suas prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas. A mulher presa pagou fiança e foi liberada. Nenhum nome dos envolvidos foi divulgado pelas autoridades policiais.