Mulher simula entrega, vítima abre a porta e quadrilha de assaltantes surge

O alvo mais recente da quadrilha foi a casa de um médico no Bairro Cabralzinho, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) prendeu um homem suspeito de integrar uma quadrilha que se utilizava de um carro roubado, com placa clonada, para cometer roubos a residências na capital amapaense.

O crime mais recente atribuído aos cinco assaltantes, entre eles uma mulher, ocorreu na manhã de segunda-feira (10). O alvo foi a casa de um médico localizada no Bairro Cabralzinho, na zona oeste de Macapá, de onde levaram vários objetos.

As vítimas foram rendidas primeiramente pela mulher, que saiu de dentro do carro e foi até a frente da casa. Lá, ela simulou uma entrega, com um embrulho em mãos, e o portão se abriu. Foi nesse momento que os moradores foram surpreendidos pelo restante dos criminosos, estavam dentro do carro.

Armados, eles perguntavam por ouro e um fuzil, mas o médico provou que tinha apenas um rifle de pressão, e eles acabaram levando outros objetos, como celulares, notebook, relógios e eletroeletrônicos.

A ação criminosa foi gravada pelas câmeras de segurança do local, as imagens e os nomes dos suspeitos foram repassados à Polícia Civil. Veja:

O veículo clonado, um Voyage de cor prata, foi localizado na Baixada Pará, zona leste, por volta de 16h30, dentro de uma garagem, quando, horas depois, foi achado por uma equipe do serviço de videomonitoramento da diretoria de operações da PM, a DOP. O proprietário da casa onde o carro estava também foi preso por receptação.

Já o homem apontado pelas vítimas como um dos autores do roubo foi preso por uma equipe da Rotam/Bope, durante incursões numa área de pontes, também na região da Baixada Pará.

De acordo com o subtenente Edivaldo Pascoal, o suspeito usava um relógio roubado da casa do médico, além disso, foi reconhecido pelas vítimas. Os outros objetos roubados da residência não foram encontrados.

“Este veículo foi levado em um roubo ocorrido na Rodovia Norte-Sul, dias atrás. Em seguida, essa quadrilha trocou a placa por uma de outro Voyage idêntico, para evitar ser localizada. Assim, começaram a praticar roubos a residências pela cidade”, explicou o subtenente.

Segundo ele, a mulher que aparece nas imagens do roubo da casa do médico foi descrita pelas vítimas como uma das mais violentas do bando. Armada, ela ameaçava de morte o tempo todo à família e uma funcionária do médico. Um dos membros da quadrilha já trabalhou com o proprietário da casa.