Artistas tiveram a ideia de homenagear moradores e promover aproximação com segmento musical

Por SELES NAFES

Os cantores e compositores Finéias Neluty e Enrico Di Micelli, do Amapá, resolveram alegrar uma manhã de sábado na orla de Oiapoque, onde se concentra a maior parte do comércio da cidade. A ideia foi homenagear os moradores, mas também aproximá-los mais desse segmento da cultura. Assista no quadro SNTV.