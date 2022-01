No Jari, destruição de 21 kg de drogas simboliza integração entre polícias

Drogas foram apreendidas em diversas operações

Policiais civis e representantes do Ministério Público do Estado destruíram mais de 21 kg de drogas. Além do simbolismo de combate ao tráfico, o ato reforçou ainda mais a integração das forças policiais no sul do Amapá.

A incineração numa olaria foi comandada pela 1ª Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari, cidade a 268 km de Macapá, na última quinta-feira (27). Entre os entorpecentes havia crack, maconha, cocaína e drogas sintéticas, além de materiais utilizados na embalagem.

A destruição foi coordenada pelos delegados Rômulo Viegas e Ellen Gomes, de Laranjal do Jari, após autorização da justiça. As drogas tinham sido apreendidas em ações que tiveram a participação de policiais civis, militares e penais.

“Essa quantidade expressiva é graças à integração das polícias judiciária, Militar, Penal e a Guarda Municipal, demonstrando que o trabalho vai continuar com o mesmo vigor”, adiantou o delegado Rômulo Viegas.