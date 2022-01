Nova onda: 80% dos internados por covid-19 são não-vacinados

Taxa de ocupação de leitos não para de crescer

Por SELES NAFES

A confirmação de 600 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no Amapá cristalizou uma tendência que já vinha se desenhando desde a virada do ano. Nesta terça-feira (18), o superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Dorinaldo Malafaia, informou que a ocupação de leitos voltou a subir de forma preocupante, e que 80% dos novos internados são pessoas não-vacinadas.

O clima de controle da doença no Amapá, segundo ele, mudou radicalmente, principalmente pela quase certa da presença da variante ômicron em circulação, mutação do coronavírus altamente transmissível, porém, menos letal.

“Temos quase certeza que está circulando no Amapá como acontece na Guiana Francesa, onde estão surgindo 2,3 mil casos dia. Estamos esperando o término do sequenciamento genético para confirmar, mas suspeitamos que esteja circulando, por isso refletiu em 600 casos em 24h”, explicou.

As mortes subiram 500% nas últimas quatro semanas, de 1 para 5 óbitos em 30 dias.

A taxa de ocupação de leitos de UTI está em quase 49% na rede pública, e em 23% na rede privada, e não para de subir.

A situação dos leitos clínicos ocupados por pacientes com covid é mais delicada. Na rede privada está em preocupantes 93%, na rede pública em 41%. Os dados são do último dia 15.

“Temos uma crescente ocupação. Infelizmente temos um bolsão de 173 mil pessoas não alcançadas pela vacinação”, revelou o superintendente.

Ontem a noite (17), o governador Waldez Góes (PDT) baixou decreto proibindo a realização de qualquer evento público ou festa de carnaval. As aulas, no entanto, continuarão normais no sistema remoto e híbrido até o próximo dia 29, referentes ao ano letivo de 2021.