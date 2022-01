Número de casos salta e Amapá volta a registar quase 600 em um dia

A maioria dos registros são da capital, Macapá, com 507 infecções.

O boletim epidemiológico do estado trouxe um aumento significativo de casos de covid-19 nesta segunda-feira (17). São 590 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. A maioria dos registros são da capital, Macapá, com 507 infecções.

Os outros novos casos são: 61 em Porto Grande, 9 em Santana, 5 em Vitória do Jari, 3 em Ferreira Gomes, 3 em Serra do Navio, 1 em Amapá e 1 em Tartarugalzinho. Desde o fim de semana são 980 casos.

Com esses números, o Amapá chegou 129.580 casos confirmados. Outros 508 estão em análise laboratorial. Macapá lidera esse ranking, com 65.056 casos, seguido de Santana, com 26.509, Laranjal do Jari, com 8.404, e Oiapoque, que tem 6.527 casos.

Atualmente, o número de pessoas internadas em hospitais é de 86 pacientes, 64 confirmados e 22 suspeitos.

Óbitos

O boletim de hoje também trouxe o registro de um óbito no município de Macapá. A vítima é uma mulher de 79 anos, com hipertensão, falecida em 13 de janeiro. O óbito estava sob investigação epidemiológica. Assim, o Amapá chega a 2.031 óbitos nos 16 municípios. Macapá tem 1.513 mortes e Santana 205.

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de covid-19 no estado.