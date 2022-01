Chegamos aos incríveis acontecimentos da humanidade no capítulo 7 de Gênesis

Bom dia! Os seres-humanos, em seu descuido e negligência, estavam se aproximando do fim apesar de todas as advertências de Deus durante os 120 anos de construção da arca. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (20).