Chegamos hoje ao capítulo 2 de Gênesis

Compartilhamentos

Bom dia! A criação de todas as coisas guarda uma curiosidade: a relação com o número 7. Veja onde o sábado se encaixa nesse contexto na análise do capítulo 2 de Gênesis com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo fim de semana.