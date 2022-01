Chegamos ao capítulo 14 de Apocalipse

Bom dia! João viu a vitória do Cordeiro e dos 144 mil imaculados. No capítulo 14 de Apocalipse, ele continua falando sobre o tempo do fim e reafirmando que é preciso adorar Aquele que criou todas as coisas. Cristo derrubará o grande e falso sistema de adoração. Ouça a análise sobre o recado de juízo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.