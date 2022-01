Oiapoque: Aldeia Kumarumã recebe serviços e equipamentos da prefeitura

Ação ocorreu no último fim de semana durante dois dias

A aldeia Kumarumã, uma das maiores da região de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, recebeu uma grande mobilização de serviços sob o comando do prefeito Breno Almeida, no último fim de semana, às margens do Rio Uaçá. Os indígenas receberam cestas de alimentos, equipamentos de educação, assistência em saúde, além serviços de limpeza e roçagem.

Acompanhado da equipe de secretários, o prefeito foi recebido pelo cacique Cristiano, e se reuniu com os moradores no centro comunitário para ouvir demandas. A escola Municipal Kumarumã recebeu equipamentos de informática e materiais esportivos das secretarias de Educação e Esporte e Lazer.

As lideranças tiveram oportunidade de falar com o prefeito, ressaltando a valorização da comunidade indígena e melhoria da qualidade de vida. Foram dois dias de atendimento na aldeia.

Os moradores tiveram atendimento médico, de enfermagem, serviços odontológicos, palestras sobre higiene bucal, distribuição de medicamentos, testes rápidos de covid, HIV e sífilis.

Houve ainda a inclusão no CadÚnico de famílias com crianças de zero a cinco anos, recreação, oficinas e outras atividades do Centro de Referência em Assistência Social (Cras).

“É muito Importante ter esse contato de perto com os moradores, principalmente por ser uma aldeia muito distante da sede do município, e que outras ações virão, pois as secretarias precisam estar presentes nesses locais e sentir a realidade de cada localidade”, comentou o prefeito.