Chegamos ao capítulo 20 de Apocalipse

Compartilhamentos

Bom dia! João viu descer dos Céus um anjo carregando correntes que aprisionarão o nosso inimigo. Vamos entender melhor sobre as duas ressureições prometidas no capítulo 20. Os bons e os maus serão ressuscitados em dois momentos diferentes. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.