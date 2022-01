Para evitar aglomerações em UBSs, Estado entrega testes rápidos a municípios

São 24.770 testes enviados pelo Ministério da Saúde, dos quais 19.800 foram divididos por critérios de população e infectividade para cada cidade amapaense.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Com o crescimento de casos confirmados da covid-19 no Amapá e uma grande procura por testes em unidades de saúde, o governo do estado entregou, nesta sexta-feira (21), um lote de testes rápidos antígenos para os 16 municípios. O objetivo é, além evitar aglomerações nessas unidades, fazer o rastreamento epidemiológico com o intuito de frear o avanço da doença.

São 24.770 testes enviados pelo Ministério da Saúde, dos quais 19.800 foram divididos por critérios de população e infectividade para cada cidade amapaense. Os testes vieram do Instituto Bio-Manguinhos/Fiocruz e o restante da Instituto de Biologia Molecular do Paraná.

Segundo o superintendente da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Dorinaldo Malafaia, a detecção precoce da doença possibilita o isolamento e tratamento mais rápido, evitando, assim, a proliferação de um público ainda maior.

“Estão sendo fornecidos esses testes para que as prefeituras possam utilizar de estratégias de abordagem mais eficiente pra toda a população. É fundamental descentralizar pra não ter aglomeração dentro de uma unidade básica de saúde”, disse.

Malafaia ressaltou que é importante fazer esse tipo de abordagem para poder diminuir a curva crescente de infectados que se tem hoje. No, entanto ressaltou que as medidas de proteção ainda são os métodos mais eficazes.

“O teste detecta. O que vai fazer com que a gente quebre essa cadeia de transmissão é que as pessoas utilizem máscaras, diminuam o fluxo, mantenham distanciamento e se vacinem”, frisou.

A diretora do Laboratório Central (Lacen), Lindomar dos Anjos, explicou que este teste rápido detecta se há ou não a presença do vírus no organismo da pessoa.

A coleta é feita por amostra da nasofaringe (nas duas narinas), com hastes flexíveis (espécie de um cotonete – swab) e o resultado sai em 15 e 30 minutos, dependendo da demanda.

“A eficácia, assertividade deste teste é entorno de 97,8%. Tem caso de sintomático que chega a 99% em menos de 5 minutos. O ideal desta coleta é do 3° ao 7° dia ao início dos sintomas, podendo se estender até o 10° dia”, orientou.

Distribuição dos testes

Macapá – 8.000

Santana – 2.000

Laranjal do Jari – 2.000

Oiapoque- 2.000

Cutias – 300

Ferreira Gomes – 300

Itaubal – 300

Mazagão – 500

Calçoene – 700

Porto Grande – 700

Pedra Branca – 700

Pracuúba – 500

Serra do Navio – 500

Amapá – 500

Tartarugalzinho – 500

Vitória do Jari – 300