Pedra Branca: famílias afetadas são assistidas com água e comida

Elevação do nível do rio foi provocada pelas fortes chuvas que caíram no município localizado a 189 km de Macapá.

Famílias atingidas pelos alagamentos no município de Pedra Branca, a 189 km de Macapá, região centro-oeste do Estado, começaram a receber assistência com a distribuição de água potável e comida depois que fortes chuvas e a elevação do Rio Amaparí, na noite e madrugada desta quinta-feira (13), deixaram um rastro de prejuízo e transtorno na zona urbana da cidade.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, 83 famílias e 281 pessoas foram atingidas. Os bairros com o maior número de chamados foram o Balneário, nas vias próximas ao canal, Reviver e Centro.

Para auxiliar as famílias que estavam em situação de risco, a prefeitura do município montou uma força-tarefa com representantes de diversos setores da gestão.

“A ajuda tem que acontecer no momento da dificuldade que a comunidade está vivendo. O nosso compromisso é de estar presente nestas ações trazendo auxílio para os que foram prejudicados, chegando ao momento de sua necessidade”, afirmou a prefeita Beth Pelaes.

Paralelo à distribuição de água e alimentos, equipes de diversas secretarias trabalham na limpeza e desobstrução de bueiros, galerias e canais para dar vazão à água acumulada.