Pela 1ª vez, Randolfe testa positivo para covid-19

Parlamentar está cumprindo agendas de forma remota

Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) testou positivo para covid-19. Esta foi a primeira vez, em quase dois anos de pandemia de coronavírus.

O parlamentar, de 49 anos, disse em suas redes sociais que está sem sintomas, e atribuiu essa condição à proteção das três doses de vacina que tomou.

“Aproveito para agradecer a ciência e aos nossos profissionais de saúde por nos garantirem esse alento. Ficarei me cuidando e em isolamento”, informou.

Um assessor mais próximo explicou que o parlamentar é testado toda a semana, e que fez isso antes e depois da reunião com o ex-presidente Lula, há cerca 10 dias, quando o petista o convidou para compor a coordenação de sua campanha à presidência. Lula não tem a doença.

Hoje Randolfe fez mais um teste e o resultado foi positivo. Ele está em casa, no Bairro Santa Rita. Apesar do diagnóstico, ele manteve algumas agendas remotas. Nesta quarta, ele terá reuniões por videoconferência com lideranças da Rede Sustentabilidade do interior do Amapá.