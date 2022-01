Pescadores desaparecidos são achados mortos no interior do Amapá

Corpos foram achados na manhã deste domingo (23), no município de Pracuúba, a 260 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois moradores da pequena cidade de Pracuúba, a 260 km de capital, foram encontrados mortos na manhã deste domingo (23), com sinais de violência. Eles estavam desaparecidos desde a sexta-feira (21), quando saíram de casa para pescar.

As primeiras informações não são oficiais. Os corpos teriam sido encontrados a cerca de 50 metros de onde as duas canoas estavam ancoradas, num rio a 2 km da sede do município, aproximadamente.

Elias Penha Gibson e Gideão Dias de Oliveira teriam sido assassinados com tiros na nuca. Até a publicação dessa matéria, a polícia ainda não havia confirmado essa informação.

Os corpos foram retirados da água pelos próprios moradores, que faziam buscas pelos desaparecidos desde ontem. Um vídeo de circula nas redes sociais mostra as duas canoas em que os amigos saíram para pescar.

Aparentemente, nada foi levado das embarcações. Os equipamentos de pesca, baterias e motores ainda permaneciam no local. Uma delas estava com peixes ainda frescos na proa.