Piratas mortos em tiroteio com o Bope são identificados

Quadrilha fez vários assaltos a embarcações nos arredores de Macapá. Um deles era integrante de temida quadrilha de ratos d’água do interior do Pará.

Por OLHO DE BOTO

Foram identificados os três assaltantes mortos na manhã desta terça-feira (18) em troca de tiros com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá.

O confronto com a PM ocorreu quando o bando havia acabado de desembarcar numa área de mata nas proximidades do Canal do Jandiá, na zona leste de Macapá, após uma série de roubos a embarcações que abasteciam regiões ribeirinhas entre os Estados do Amapá e Pará.

A última ação criminosa tinha ocorrido na madrugada, na comunidade ribeirinha Boca do Curiaú Mirim, próximo a Macapá. Logo em seguida, o Bope foi acionado.

Além de fortemente armados, os criminosos estavam numa embarcação carregada de objetos roubados, desde mantimentos até pertences de passageiros e tripulantes, como celulares, joias e dinheiro.

Um deles era Adelton Monteiro Pereira, o Beca, de 41 anos, ex-integrante uma das quadrilhas de ratos d’água mais perigosas que já atuaram nas regiões ribeirinhas entre os dois Estados.

O bando era liderado por Israel Galeno, o Barbudinho, um dos bandidos mais temidos desses lados da Amazônia. Eles eram primos e, juntos com outros criminosos, formaram uma das maiores quadrilhas de ratos d’água da região do Marajó, no Pará. A associação criminosa era conhecida como os ‘Piratas de Curumu’ – uma referência à localidade do Pará de onde o líder e alguns integrantes eram nascidos.

Aterrorizaram por muitos anos nos rios entre os municípios de Breves e Melgaço, até que em 2017 o líder deles e alguns integrantes foram presos pela Polícia Civil paraense. Beca fugiu e formou outra quadrilha que começou a atuar mais nos arredores de Macapá. E na manhã desta terça-feira entrou em confronto com a PM amapaense.

Beca estava na companhia de Lucas Israel Bronze Mendes, de 20 anos, José Raimundo dos Santos Souza, de 36 anos, e mais um quarto assaltante, que conseguiu escapar durante a troca de tiros com a Rotam.

Já Beca, José Raimundo e Lucas Mendes ainda foram socorridos pelos próprios policiais, mas não resistiram. Os óbitos foram confirmados no Hospital de Emergências da capital amapaense.

As armas usadas pelos suspeitos no confronto foram entregues à Polícia Civil no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

Lá também foram entregues os objetos que estavam com os bandidos: celulares, dinheiro, carotes com combustível, farinham, óleo de soja bicicletas, entre outros objetos.