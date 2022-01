PM morre em troca de tiros com assaltantes

Soldado estava realizando exames em laboratório que foi invadido por dois assaltantes

Por OLHO DE BOTO

Um policial militar foi morto durante uma tentativa de assalto em um laboratório de análises clínicas, no Bairro Santa Rita, em Macapá, na tarde desta quarta-feira (5). O PM estava entre os clientes e tentou impedir o roubo.

O crime ocorreu por volta das 13h no Laboratório Colares, que fica na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd. Imagens do circuito de câmeras do laboratório mostram os dois assaltantes invadindo o estabelecimento e rendendo os clientes.

Um deles, no fundo do vídeo e de camisa verde, era o soldado Ranolfo Alcântara, do 12º Batalhão da PM de Oiapoque. Ele estava no local para ser submetido a exames quando viu a ação dos criminosos que chegaram em uma motocicleta e mandaram as vítimas deitarem no chão.

É possível ver que o policial saca a arma e atira pelo menos uma vez contra os bandidos que revidam e acertam o policial. O PM chega a se esconder em uma sala. Os dois bandidos fugiram correndo e deixaram a moto para trás.

O soldado ainda foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá, mas o tiro no peito foi fatal.

“Não chegaram a levar nada. Fugiram quando ouviram o primeiro tiro”, explicou o tenente Marco Aurélio, da Força Tática da PM.

Um dos funcionários do laboratório disse ao Portal SelesNafes.Com que atendeu o policial militar que pediu exames para apresentação em concurso da PM.

“O policial reagiu para salvar todo mundo. Foi tudo muito rápido, mas quando viram o policial sacando a arma eles atiram e ele veio a óbito, mas salvou várias vidas”, explicou.

Ranolfo Alcântara estava prestando exames para o Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Ele feito a inscrição e tinha que apresentar os exames clínicos na semana que vem. O curso operacional do Bope está marcada para fevereiro. O soldado tinha acabado de ser submetido a um exame de raio-x quando foi morto.

Os bandidos continuam foragidos.