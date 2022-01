Polícia Civil encontra foragido do Rio Grande do Norte há mais de 20 anos

Ele era procurado no estado potiguar desde 2001, quando quase matou um policial a facadas para fugir de uma delegacia. Foi preso na zona norte de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá conseguiu localizar e prender um homem de 44 anos que era procurado no Nordeste brasileiro há mais de duas décadas.

As autoridades policiais não divulgaram o nome dele, mas o foragido foi capturado pela equipe do Núcleo de Operações de Inteligência (NOI) na terça-feira (11), em via pública, no Bairro Jardim Felicidade II, zona norte de Macapá. Ele estava com a prisão decretada.

De acordo com o chefe do NOI, delegado Alan Moutinho, o homem preso era procurado desde dezembro de 2001, quando esfaqueou um policial para fugir de uma delegacia estado do Rio Grande do Norte.

“Em 2001, ele foi preso no município de Carnaubais, no Rio Grande do Norte, após causar desordem em uma festa. Na delegacia, ele conseguiu desferir um golpe de faca no policial militar que fazia a sua custódia e fugiu em seguida, estando foragido até os dias atuais. As investigações apontaram que o foragido já residiu no município de Oiapoque e, atualmente, estava em Macapá, local onde foi preso”, explicou Moutinho.

O ex-foragido foi encaminhado ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. Ele deverá custodiado no Iapen até a Justiça do RN determinar o seu retorno ao estado potiguar para responder por tentativa de homicídio contra o policial.