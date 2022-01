Polícia encontra drogas, arma e munições enterradas em quintais no Jarí

Ação ocorre no município de Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá.

A Operação Hórus, que integra as Polícias Civil e Penal do Amapá, apreendeu 3,3 kg de drogas, uma arma e munições que estavam enterrados em quintais de residências no município de Laranjal do Jari, nessa quinta-feira, 27.

Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram presas, e um adolescente foi apreendido. Nenhum nome foi divulgado pelas autoridades.

A ação policial ocorre desde o fim de semana nos municípios do sul do Estado, que fazem divisa com o Pará. A polícia calcula que o prejuízo ao crime com os materiais apreendidos é de R$ 100 mil.

De acordo com o delegado Rômulo Viégas, da 1ª DP de Laranjal do Jari, a primeira prisão foi em decorrência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de uma mulher. Investigações apontaram que ela teria assumido o lugar do marido no tráfico de drogas após ele ter sido preso e enviado ao Iapen, presídio na zona oeste de Macapá, a 280 km de Laranjal.

Os agentes faziam buscas na casa quando um adolescente, que namora a filha da acusada, disse que enterrou drogas no quintal, a pedido da sogra, e apontou o local, onde os policiais encontraram um pote com várias porções de crack.

A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Infância e Juventude. Ele responderá pelos atos infracionais análogos aos crimes da sogra.

Durante a prisão, a acusada informou que mais drogas eram armazenadas em outra residência, localizada no Bairro Agreste.

“Diligenciamos no local indicado e encontramos três porções de crack no quarto do dono da casa, que resolveu mostrar onde havia mais droga enterrada. Encontramos 1,902 gramas de crack, 111 gramas de maconha, 20 gramas de cocaína e 669 gramas de haxixe, que renderiam mais de R$ 90 mil. Além das drogas, apreendemos um revólver e 70 munições, que também estavam enterrados no quintal do acusado. As apreensões deram um prejuízo estimado em quase R$ 100 mil ao crime. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo”, informou o delegado.