Polícia investiga se menor morto por atirador desconhecido também foi espancado

Homicídio foi registrado no último dia do ano

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá tenta identificar o autor de um homicídio ocorrido no último dia do ano (sexta-feira), no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá. O corpo de Diego Marcos Marques dos Santos, de 17 anos, foi identificado no local do crime por familiares.

A Polícia Científica constatou que ele foi morto com um único tiro nas costas, e que a outra perfuração encontrada no abdômen dele foi produzida pela saída da bala.

De acordo com informações repassadas ao delegado César Ávila, que esteve no local do crime, o atirador teria disparado enquanto o adolescente fugia numa bicicleta, após supostamente participar de um arrastão na área do Terminal Rodoviário, localizado no final da Rua Claudomiro de Moraes.

A polícia também investiga se Diego Marques foi pisoteado por motoristas enquanto agonizava em via pública, e se ele estava na companhia de um comparsa no momento do crime.

Quando a PM chegou ao local, Diego estava cercado por populares. O Samu foi chamado e ao chegar confirmou que ele já estava morto.

Nenhuma arma ou objetos roubados no suposto arrastão foram encontrados com a vítima, apenas a bicicleta ao lado do corpo.

A investigação prossegue pra tentar identificar o atirador e as supostas vítimas do adolescente.