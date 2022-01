Policiais militares acusados de furtar e usar cartão de traficante são soltos

Advogado Charlles Bordalo entre os policiais que estavam presos no Centro de Custódia.

Por SELES NAFES

O juiz José Castellões, da 3ª Vara Criminal de Macapá, mandou soltar os policiais militares acusados de furtar e utilizar o cartão de crédito de uma traficante de drogas. O magistrado avaliou que a prisão não era mais necessária para o andamento do processo, seguindo parecer favorável do Ministério Público do Estado.

De acordo com investigação da Corregedoria da PM, no dia 9 de dezembro de 2021, os policiais lotados no 6º BPM foram até um estabelecimento comercial próximo ao conjunto Macapaba para comprar produtos utilizando o cartão da traficante.

A mulher, com larga ficha criminal e envolvimento com a facção Família Terror do Amapá, estava na corregedoria denunciando os policiais pela invasão e furto do apartamento dela quando começou a receber notificações no celular do banco Mercado Pago. Imagens do estabelecimento comercial, segundo a corregedoria, mostraram os policiais no local utilizando o cartão.

O juiz João Matos, que estava no plantão judicial do dia 17 de dezembro, foi quem determinou as prisões. Eles foram recolhidos ao Centro de Custódia do Bairro Zerão, e hoje tiveram o cumprimento do alvará de soltura acompanhados do advogado de defesa Charlles Bordalo.

Ao decidir pela revogação da prisão preventiva, Castellões determinou que o tenente, o cabo e os dois soldados cumpram medidas restritivas, como não frequentar bares, boates, comunicar mudança de endereço, entre outras obrigações enquanto responderão ao processo na justiça baseado em crimes do Código Penal Militar.