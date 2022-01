Politizando: Ar de renovação no PSD e mais…

O empresário fundador da clínica Promed, Mounir Dagher, se filia ao PSD. Veja na coluna que traz mais bastidores da política do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Mounir

O PSD do senador Lucas Barreto decidiu que irá apresentar quadros novos para concorrer às eleições proporcionais. O partido, que apoiará o vice-governador e empresário Jaime Nunes ao governo, registrou filiação de uma dessas promessas, o empresário amapaense Mounir Dagher.

Perfil

Mounir se filiou em evento comandado pelo presidente do partido, Lucas Barreto, sob olhares de apoiadores e parentes. Ele é casado com a médica Aiannia Cavalcante, com quem tem 3 filhos. Ele também preside a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Discurso pronto

Na campanha política, o empresário vai usar o exemplo como empreendedor jovem que fundou a primeira clínica popular do Amapá, a Promed, e depois o Consultório do Povo, para falar de empregos e saúde pública. Hoje, os dois grupos empregam mais de 150 profissionais.

Esquerdas

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) divulgou nesta sexta-feira (21) encontro que teve com o ex-presidente Lula (PT). Os dois falaram do cenário no Brasil e Randolfe pediu apoio de Lula para ajudar a manter a esquerda unida no Amapá.

Combate ao bolsonarismo

O senador também se encontrou com Guilherme Boulos e outros representantes do Psol para tratar da construção da federação entre as duas legendas. A ideia é não somente manter a esquerda unida para disputar as eleições, mas principalmente combater nas urnas os candidatos ligados ao bolsonarismo.

Lobato e o PDT

O jornalista e radialista Carlos Lobato recebeu convite do PDT para disputar a Assembleia Legislativa. Se ele escolher o partido de Waldez Góes não será a primeira vez. Em 2002, quando se candidatou a deputado federal, ele era pedetista. No entanto, Lobato (filiado atualmente no PP), conversa com outras quatro legendas.

Medalhões pedetistas

Além de Lobato, o PDT também terá outras candidaturas com potencial para ‘puxar’ votos, entre elas a do vereador e advogado Eduardo Tavares. Outro medalhão do partido, Josenildo Abrantes (atual secretário de Fazenda), deve concorrer à Câmara dos Deputados.

Marília na dianteira

Há quem diga que a indicação e posterior posse de Marília Góes é praticamente certa no Tribunal de Contas do Estado (TCE), especialmente após os acontecimentos desta sexta-feira (21), quando o presidente do tribunal, Michel JK, pediu urgência da Alap na apresentação de um nome.

Reação?

O dia também foi marcado pela aposentadoria de Júlio Miranda; pela manifestação pública de apoio a Marília por 13 dos 24 deputados; e a inscrição oficialmente dela para concorrer à vaga. Até o meio-dia, ainda não se tinha notícia de outra inscrição, mas o grupo da adversária Luciana Gurgel (PMB) tem dito nos bastidores e vai reagir.