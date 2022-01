Politizando: Clima de debandada

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

Os bastidores da política do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Dez partidos se aproximaram do empresário e vice-governador Jaime Nunes (Pros). O problema é a demora dele para se posicionar publicamente como pré-candidato ao governo do Estado, o que gera um cenário de insegurança aos pretensos aliados. Por isso, já se fala em possível debandada. Nesse cenário hipotético, apenas um partido vem se mantendo firme na aliança, o PSD do amigo pessoal e senador Lucas Barreto.

Tolerância zero

Acabou a tolerância da CEA com os grandes devedores, especialmente os que possuem influência política. O grupo Equatorial, que assumiu o controle acionário da empresa em novembro, mandou cortar o fornecimento de duas emissoras de rádio no mês passado: a 101 FM (Rádio Cidade) e a 102 FM (Grupo Beija-Flor).

Controle político

Os dois veículos de comunicação pertencem a famílias de políticos. Eraldo Trindade já foi deputado federal por três mandatos, e Gilvam Borges (MDB), ex-senador e dono do MDB.

Renegociação

O fornecimento de energia nas duas rádios foi restabelecido após renegociação das dívidas. Com o gesto, o grupo de Brasília quer mostrar que não veio para brincadeira. Agora, o departamento financeiro da Equatorial se concentra em outros grandes devedores não apenas da iniciativa privada, mas do poder público, especialmente prefeituras.

Mão no bolso

O grupo DEV, que comprou a operação da mineradora indiana Zamin, vai ter que desembolsar uma fortuna não só para retomar a exploração de minério de ferro em Pedra Branca do Amapari, como também fazer o transporte até o Porto de Santana. O motivo: a depredação cada vez mais acentuada e rápida da estrada de ferro.

Abandono

Além dos vagões e locomotivas paralisados há quase 10 anos, os trilhos 200 km de trilhos estão sendo desmontados por ladrões uma velocidade cada vez maior. O alvo são as partes metálicas maciças vendidas no mercado negro.